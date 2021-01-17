شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يكشف عن 6 صفقات مرشحة للانضمام لصفوف الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين السيد، عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، إنه تم ترشيح 6 لاعبين للانضمام لصفوف القلعة البيضاء في يناير الجاري.

وأضاف خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس مع الاعلامي سيف زاهر: «عقدنا جلسة مع باتشيكو عقب رحيلي عن منصبي في الأيام الماضية ورشحنا 6 لاعبين بواقع 3 مدافعين و3 مهاجمين».

وأوضح: «أسامة جلال هو واحد من المرشحين لقيادة خط دفاع الزمالك في حال موافقة إنبي على رحيله، كما أن حسام حسن واحد من ضمن 3 دخلوا حسابات الزمالك لقيادة خط هجومه».

وعن رحيل أحمد سيد زيزو قال حسين السيد: «لم يصلنا أي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب».