شكرا لقرائتكم خبر عن ساندر ساجوسين رجل مباراة النرويج وسويسرا يشكر مصر على التنظيم الرائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة منتخبا سويسرا والنرويج، المقامة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الحالي بفوز منتخب النرويج 31-25.

واختارت اللجنة المنظمة لاعب منتخب النرويج، ساندر ساجوسين رجل للمباراة ووجه اللاعب الشكر لمصر على التنظيم الرائع.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات النرويج وسويسرا وفرنسا والنمسا.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبات النرويج وسويسرا برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يتذيل منتخب النمسا المجموعة بدون نقاط.

ويواجه المنتخب النرويجي في المباراة القادمة النمسا، بينما تلاقي سويسرا منتخب فرنسا في الجولة القادمة.