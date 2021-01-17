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ميسى يعود لقيادة برشلونة فى نهائي السوبر الإسبانى

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك ليونيل ، قائد برشلونة، بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الختامية أمس السبت، تحضيرا لمباراة أتلتيك بيلباو المقررة اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وغاب ميسي عن مباراة نصف النهائي ضد ريال سوسيداد، بداعي الإصابة التي تعرض لها، أمام غرناطة في الليجا.

لكن بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فقد شارك ميسي في مران برشلونة أمس كاملا، وأدى جميع الفقرات مع زملائه، الأمر الذي يؤكد جاهزيته لنهائي السوبر أمام بيلباو.

في ذات السياق، بات الظهير الأيمن الأمريكي في صفوف البارسا، سيرجينو ديست، جاهزا أيضا للمباراة، بعدما غاب كذلك عن مباراة سوسيداد بسبب الإصابة.

وكان البلوجرانا قد تجاوز سوسيداد بركلات الترجيح، بينما تفوق أسود الباسك على (2-1).

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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