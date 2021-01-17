شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعرض على محمد شريف تجديد عقده مقابل 30 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر أن ادارة الأهلي بدأت الخطوات الرسمية لتمديد عقد محمد شريف مهاجم الفريق، والذي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر الموسم المقبل.

وكشف سيف زاهر عبر أون تايم سبورتس أن الأهلي عرض على شريف تمديد عقده لمدة 5 مواسم كاملة، على أن يتم رفع قيمة عقده السنوي لـ 6 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون و700 الف جنيه فقط سنويا.

وكان شريف قد انضم للأهلي في شتاء 2018 قادماً من صفوف وادي دجلة قبل أن يُعار لصفوف إنبي في الموسم الماضي.