شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع لإنتر ويوفنتوس فى قمة الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في تحد جديد بين أنطونيو كونتي وأندريا بيرلو، يلتقى فريقي إنتر ميلان ويوفنتوس، في الكلاسيكو المنتظر، الذي سيجمعهما، اليوم الأحد على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن مباريات الجولة 18 للدوري الإيطالي.

وتتمتع هذه المباراة بأهمية كبيرة للغاية، فبجانب أنها كلاسيكو منتظر، سترسم معالم طريق كل فريق في منافسة ميلان على لقب الكالتشيو.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن كونتي سيحافظ على البدء بالثنائي المرعب روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، بينما سيعيد بيرلو الثنائي ألفارو موراتا وكريستيانو رونالدو لهجوم السيدة العجوز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق إنتر ميلان كالتالي:-

هاندانوفيتش- سكرينيار- دي فري- باستوني- حكيمي- باريلا- بروزوفيتش- فيدال- يونج- لاوتارو- لوكاكو.

فيما يخوض يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:-

تشيزني- دانيلو- بونوتشي- كيليني- فرابوتا- كييزا- بينتانكور- رابيو- رامسي- موراتا- رونالدو.

ويحتل إنتر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 33 نقطة.