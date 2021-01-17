شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح: مشاكل تطبيق الفار لا حصر لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، إن أحمد مجاهد تواصل معه من أجل تطوير مشروع تقنية الفيديو.

وأضاف عصام عبدالفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «تحدث أحمد مجاهد معي في كل التفاصيل الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو، ووصلنا لاستنتاجات عديدة».

وتابع: «هناك مشاكل عديدة في تطبيق تقنية الفيديو، أكثر مما يتخيل أي شخص، وأنا مهمتي الإشراف على حكام الفيديو الحاليين، وإعادة تدريبهم على استخدام التطورات في تقنية الفيديو».

وأردف: «أعمل على تجهيز تقرير نهائي بشأن تقنية الفيديو وتقديمه إلى اللجنة الثلاثية، في اتحاد الكرة، وليس لي علاقة بقرار منع وجود مسئولين في لجنة الحكام، ولهم أقارب من الدرجة الأولى حكام، وهذا القرار لرفع الحرج أو توجيه أصابع الاتهام للحكام».