شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاس بيلاس أفضل لاعب فى مباراة السويد وتشيلى بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، لوكاس بيلاس لاعب منتخب السويد كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع تشيلى في الجولة الثانية لبطولة العالم التي تقام بمصر في ظل تألقه واحصائياته المميزة في تقييم المباراة.

وتغلب منتخب السويد على نظيره التشيلى بنتيجة 41/26 في إطار مباريات اليوم الرابع ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التي انطلقت 13 يناير، وتستمر حتى 31 يناير الجارى بالمجموعة السابعة التي تقام مبارياتها بصالة استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقى بعد غدا الاثنين منتخب السويد مع المنتخب المصرى، بينما يلتقى منتخب مقدونيا مع تشيلى.

و نجح منتخب مصر في الفوز على منتخب مقدونيا بنفس المجموعة بنتيجة 19/38 محققا فوزه الثانى بعد التغلب على تشيلى في الجولة الأولى.