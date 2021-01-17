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التشكيل المتوقع لليفربول ومانشستر يونايتد في قمة البريميرليج

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الإنجليزي لقاء هاما ومرتقب أمام كتيبة مانشستر يونايتد، اليوم عند الساعة السادسة ونصف، ضمن أحد الديربيات الكلاسيكية في كرة القدم الإنجليزية، والذي يقام على أرض ملعب أنفليد معقل الريدز.

ويخوض يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، اللقاء بطريقة لعب، 4-3-3، وتشكيل مكون من، أليسون بيكر، ودفاعا، أندي روبرتسون- جويل ماتيب- فابينهو- ألكسندر أرنولد، ووسطا، جورجينيو فاينالدوم- جوردان هندرسون- كيرتس جونز، وهجوما، ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو- محمد صلاح.

وفي المقابل يخوض المان يونايتد بقيادة سولسكاير، اللقاء بطريقة لعب 4-3-3، دافيد دي خيا، ودفاعا، لوك شاو- هاري ماجواير- إيريك بايلي- آرون بيساكا، ووسطا، بول بوجبا- سكوت ماكتوميناي- برونو فيرنانديش، وهجوما، ماركوس راشفورد- إدينسون كافاني- أنتوني مارسيال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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