شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان لمحمد يوسف ضد الأهلي.. إحداهما تسببت في خسارة الأحمر ‏لقب الدوري‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الكرة بالنادي الأهلي، ضيفاً على نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الأحد، بملعب المكس بالإسكندرية، بمنافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

البنك الأهلي الذي يقوده فنياً محمد يوسف، وهو المدير الفني الذي تولى قيادة الأهلي في عدة مناسبات عديدة ماضية، خاض أمام الفريق الأحمر مباراتين سابقتين.

الأولى هي الأشهر، حيث قاد يوسف فريق نادي سموحة لتعادل إيجابي أمام الأهلي بالدوري موسم 2014-2015 ليخسر فريق التتش لقب المسابقة للمرة الأولى منذ 11 عاماً لمصلحة غريمه التقليدي الزمالك إثر هذا التعادل.

المباراة الثانية كانت في موسم 2017-2018 وجمعت يوسف بحسام البدري، واستطاع يومها الأهلي من الفوز على بتروجت بثلاثية نظيفة.

تُرى ماذا سيسفر عن المواجهة الثالثة بين محمد يوسف والنادي الأهلي؟