شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة البنك الأهلي.. مباريات جمعت الأحمر بأندية تحمل نفس الاسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بنظيره البنك الأهلي، بملعب المكس بالإسكندرية، بمنافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

وحملت عدة أندية في الشرق الأوسط اسم الأهلي نسبةً إلى النادي الأهلي المصري، أو بعض الأندية الأخرى التي اتخذت اسم الأهلي شق من اسمها ولقبها.

ونرصد في التقرير التالي جميع المواجهات الرسمية التي جمعت الفريق الأحمر بأندية تحمل نفس اسمه.

باكورة مواجهات الأهلي في البطولات العربية كانت أمام أهلي آخر هو أهلي حلب السوري، وذلك في بطولة الجمهورية المتحدة «المصرية والسورية» عام 1961 وانتصر الأحمر بخماسية نظيفة قبل يخوض مباراة أخرى أمام أهلي آخر هو أهلي دمشق في النهائي ويفوز بطل مصر برباعية.

مواجهة أهلاوية خالصة جديدة في البطولة العربية بتونس عام 1997 وفوز أبناء التتش على أهلي جدة السعودي بثلاثية نظيفة في لقاء نصف النهائي.

ويضرب الأهلي موعداً مع أهلي بني غازي الليبي في دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا 2014، ويخسر بطل مصر ذهاباً إياباً ويودع منافسات المسابقة.