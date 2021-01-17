شكرا لقرائتكم خبر عن خلق المساحات وتدريبات بدنية.. المران الأخير للدراويش قبل مواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته صباح اليوم، ضمن برنامج الإعداد للقاء المقاولون العرب غدا الاثنين، لحساب مؤجلات الجولة السادسة بمسابقة الدوري الممتاز.

وسيشهد المران الرئيسي للدراويش بقيادة أبوطالب العيسوي، تدريبات على كيفية خلق المساحات واللعب تحت الضغط.

وخصص الجهاز الفنى جانب من التدريبات على الصعيد البدني سعيا للارتقاء بها قبل استئناف المشوار المحلي.