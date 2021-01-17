شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبي الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفني والطبي والإداري بالفريق اختبار "رابيد تيست" للكشف عن ڤيروس كورونا قبل مواجهة المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تصدر نتائج الاختبار خلال ساعات قليلة لجميع اللاعبين بما فيهم مدحت فقوسة وعمر الوحش الثنائي المصاب بالڤيروس.

ويسعى الدراويش لتحسين و تهدئة أوضاعه بعد الخروج من البطولة العربية وذلك من خلال تحقيق الفوز على حساب نادي المقاولون في اللقاء المقرر إقامته غدا الاثنين ضمن منافسات الدوري العام المصري خلال نسخته الجارية 20-21.