شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام: قرار الشمراني صحيح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد الإسباني فيرناندو تيرساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي، صحة قرار الحكم ماجد الشمراني، بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال أمام الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس وانتهى بالتعادل السلبي، في قمة الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الثواني الأخيرة من المواجهة احتكاك مهاجم الهلال صالح الشهري مع لاعب الأهلي، فيجسا، داخل منطقة جزاء الأهلي ليتجه حكم المباراة ماجد الشمراني لمشاهدة اللقطة عبر تقنية VAR قبل أن يأمر باستمرار اللعب ما أثار جدلاً واسعاً، إذ احتج الهلاليون كثيراً بعد صافرة النهاية.

وأيد رئيس لجنة الحكام صحة قرار الحكم، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر «يجب أن نعتبر أن ركلة الجزاء أعلى عقوبة في كرة القدم وتعطي ميزة كبيرة للفريق، لذلك يجب أن يكون الحكم متأكدًا بنسبة 100% قبل اتخاذ هذا القرار».

وتابع: هذا الوضع ليس أسود أو أبيض. يمكننا أن نرى في الفيديو أن اللاعبين يرتكبان الخطأ، المدافع الذي يحاول لعب الكرة، يركل قدم المهاجم بطريقة غير مبالية، مشيراً إلى أن المهاجم لم يحاول لعب الكرة فقط بل بحث عن ملامسة المدافع، ودفع المدافع بركبته وفخذه، وأيضاً ركل قدم المدافع.

وأكد تيرساكو أنه تمت منافشة كبار مدربي الحكام في الفيفا والاتحاد الآسيوي، وتم الاتفاق على أن أفضل قرار هنا هو اللعب على القانون دون عقوبة.

من جانبها، أصدرت إدارة نادي الهلال بيانا عبرت فيه عن عدم رضاها عن مستوى التحكيم خلال مباريات الفريق الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاء في البيان: «أبدى مجلس إدارة النادي استغرابه الشديد من القرارات التحكيمية المجحفة والمتتالية التي تتخذها الطواقم التحكيمية بحق الهلال، في مبارياته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين». وأضاف البيان: «آخر تلك الوقائع ما شهدته مواجهة الفريق مع مضيفه الأهلي، ضمن لقاءات الجولة 13 من المسابقة، حيث كان لتلك القرارات المجحفة أثر بالغ على رصيد الفريق في منافسات الدوري». وتابع البيان: «سعى مجلس الإدارة إلى عدم حدوث مثل هذه الأمور، من خلال اتخاذه العديد من الإجراءات التي تضمنت خطابا رسميا بعثه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم الفترة الماضية، طالب فيه بإيجاد حل عاجل يمنع حدوثها ويحفظ حق الهلال، ويضمن عدالة المنافسة، بيد أن القرارات التحكيمية المجحفة استمرت لتضع أكثر من علامة استفهام على المستوى الذي وصل إليه التحكيم في منافسات الدوري»، مطالبا اتحاد الكرة باتخاذ خطوات عاجلة تحفظ حقوق الأندية وتحد من اللغط المتزايد حيال القرارات التحكيمية التي تشهدها منافسات الدوري.