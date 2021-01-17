شكرا لقرائتكم خبر عن معسكرات استكشافية لتشكيل «منتخب 20» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يقيم المنتخب الوطني تحت 20 عامًا تجمعًا استكشافيًا في مدينة جدة، لمدة 6 أيام، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، إذ استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي 30 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: سعد الدوسري، ومحمد العتيبي، ووليد مجممي، وحمزة الجوهري، وعبدالعزيز الفرج، وبندر الشمراني، وميثم العيسى، ومحمد الدوسري، وفيصل الدليمي، وسامي سويد، وسليمان هزازي، وسالم النجدي، ومصعب الجوير، وفيصل صبياني، وفارس الغامدي، وأسامة خليل، وخالد مداد، ومحمد العييري، وعبدالإله فرحات، ومحمد المري، ويزيد الغامدي، وماجد دوران، وعبدالله معتوق، وباسل المهوس، وجواد أمين، وياسين الزبيدي، وعبدالله رديف، ومشاري النمر، وأحمد العيسى، وعثمان العثمان. وافتتح المنتخب الوطني مساء أمس (السبت) تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

يذكر أن هذا التجمّع يعد الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عاما.