شكرا لقرائتكم خبر عن أتيت محباً.. وأرحل عاشقاً.. وسأكون مشجعاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ودع لاعب الهلال السوري عمر خربين زملاءه بنادي الهلال، بعد استغناء الهلال عن خدماته، حيث أكد بأن السنوات التي قضاها مع الزعيم كانت مليئة بالذهب والمنجزات. وأضاف: تشرفت بارتداء قميص أعظم وأكبر الأندية على المستوى الآسيوي، هذا وقد كتب عبر حسابه على إنستغرام قائلاً: «اليوم وأنا أودع زملائي وإخواني في نادي الهلال.. بعد سنوات مليئة بالذهب والمنجزات تشرفت خلالها بارتداء قميص أعظم وأكبر أندية آسيا.. أتيت محباً للهلال.. وأرحل منه عاشقاً».

«أحبتي جماهير كبير آسيا.. تشرفت بدعمكم ومؤازرتكم.. عشنا أياماً عصيبة.. وأخرى سعيدة.. كنا سويا في الشدة قبل اللين.. وهذا هو سر الهلال.. اليوم أعود واحداً منكم مشجعاً أبدياً لنادي الهلال.. أسأل الله لي ولكم ولنادي الهلال دوام التوفيق، وإلى الملتقى بإذن الله».

يذكر أن نادي الهلال أعلن رسمياً رحيل اللاعب عمر خربين، بعد مسيرة طويلة للاعب مع الهلال حصد العديد من الألقاب والبطولات، هذا وغرد الهلال عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: قائلاً «شكراً عمر»، ووضع صورتين للاعب وهو يودع اللاعبين له في المران الأخير، وكذلك صورة مع الكؤوس والدروع التي نالها مع الفريق الهلالي. على صعيد آخر ودعت الجماهير اللاعب عمر خربين بكتابة هاشتاق عبر «تويتر» كتبت فيه «شكراً خربين» وذكرت فيه أهم ذكرياته وأهدافه الحاسمة (الهاترك) التي سجلها أمام النصر في يوم تتويج الهلال بكأس الدوري عام 2017، وأمام بيروزي الإيراني في نصف نهائي آسيا عام 2017، وأمام الفتح التي من خلالها حسم الهلال بطولة الدوري لعام 2018.