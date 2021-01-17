شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: «داكار» كشف للعالم جمال طبيعة المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أُسدل الستار على سباق رالي داكار السعودية 2021، الذي أقيم للمرة الثانية في المملكة لمدة 13 يوماً، خلال الفترة من 3 إلى 15 يناير الجاري، والذي تنظمه وزارة الرياضة ، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، تحقيقاً لرؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة.

وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، المتسابقين الأبطال في هذا الرالي بمختلف فئاته، إذ طار الفرنسي ستيفان بيتر هانسيل بلقب هذه النسخة في فئة السيارات، ليضيف اللقب رقم 14 له طوال مسيرته في هذا الرالي، واللقب الثامن في فئة السيارات، بعد منافسة شرسة وقوية من خصمه القطري ناصر العطية، الذي حل في المرتبة الثانية بفارق 15 دقيقة، فيما جاء حامل لقب النسخة الماضية الإسباني كارلوس ساينز في المرتبة الثالثة، بفارق ساعة عن المتصدر، وذلك بنهاية المرحلة رقم 12 والأخيرة، التي انطلقت من ينبع وانتهت في جدة، وامتدت لمسافة 452 كيلومترا؛ منها 225 كيلومترا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت.

وبهذه المناسبة، قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في تصريح صحفي: «أولاً أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي بالمملكة على كافة الأصعدة والمستويات، والذي مكننا بفضل الله عز وجل، من تنظيم وإقامة العديد من الأحداث الرياضية العالمية في أرض المملكة الحبيبة».

وأضاف وزير الرياضة: «اليوم نشهد ختام هذا الرالي الكبير، والذي أقيم للمرة الثانية في وطننا الغالي، ونستطيع القول -ولله الحمد- إننا نجحنا في استضافة هذا الحدث العالمي الضخم بفضل الله، ثم بالمتابعة والحرص الكبيرين اللذين يوليهما سمو سيدي ولي العهد بتذليل كافة الصعاب، لنتمكن من استضافة هذا الحدث الكبير رغم كل الصعوبات والتحديات التي يمر بها العالم في الفترة الحالية، جرّاء جائحة فايروس كورونا المستجد».

واختتم الأمير عبدالعزيز الفيصل تصريحه قائلاً: «أنا فخور اليوم بهذا النجاح، وأبارك لجميع المتسابقين الأبطال، الذين استطاعوا الوصول لخط النهاية، وحظاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ، عشنا 13 يوماً من المتعة والندية والحماس بين المتسابقين، وشاهد الجميع والعالم أجمع حقيقة جمال طبيعة وتضاريس المملكة المتنوعة والمختلفة، التي نفخر ونعتز بها، ونتطلع للمزيد من الاستضافات وإقامة مثل هذه الأحداث، بالشكل الذي يرضي الجميع بحول الله وقوته».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: «أتقدم بالشكر الجزيل بداية لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضتنا في المملكة، والشكر موصول لأخي سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على اهتمامه ودعمه لنا لإقامة مثل هذه الأحداث العالمية، اليوم بحمد الله وتوفيقه نصل إلى نهاية مغامرة داكار الثانية على أرض المملكة، التي عشنا خلالها الإثارة والحماس على مدار أسبوعين من التحدي الذي خاضه المتسابقون في مواجهة الظروف القاسية والتضاريس الفريدة لصحراء المملكة».وأضاف: «الكل فائز اليوم، سواءً من تمكنوا من تحقيق المراكز الأولى أو الذين قهروا التحدي ووصلوا إلى خط النهاية، أو حتى من فازوا في تحديهم لأنفسهم وقرروا المشاركة في الرالي الأصعب والأقسى، وبالتأكيد نحن كذلك كمحبين لرياضة المحركات والمغامرة، فزنا بأن عشنا هذه التجربة التي لا تنسى، فهنيئاً لنا جميعاً في عائلة داكار السعودية، ونتطلع من جديد للترحيب بالعالم في رالي داكار السعودية 2022».

5 سعوديين يكملون الرالي

نجح 5 متسابقين سعوديين في الوصول إلى خط نهاية الرالي، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهوها، ففي فئة السيارات، تمكن 3 متسابقين من تحقيق مراكز جيدة في الترتيب العام، إذ نجح المتسابق يزيد الراجحي في الحصول على المركز 16، فيما جاء المتسابق صالح العبدالعالي في المرتبة رقم 37، أما ياسر بن سعيدان فاحتل المركز رقم 39. أما في فئة الدراجات النارية، فوصل المتسابق السعودي مشعل الغنيم إلى خط النهاية في المركز 42، وأخيراً في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، تمكن المتسابق سعيد الموري من احتلال المركز 31.

«كيفن» بطل الدراجات

وحسم الأرجنتيني كيفن بينافيديس لقب فئة الدراجات النارية لصالحه، رغم حلوله ثانياً في المرحلة الأخيرة، خلف الأمريكي ريكي برابيك، إلا أن نتائج المراحل السابقة أكدت فوز الأرجنتيني بلقب الفئة، ليتفوق على برابيك الذي أصبح ثانياً في الترتيب العام، بينما حقق البريطاني سام ساندرلاند المركز الثالث في الترتيب العام، رغم إنهائه مرحلة اليوم في المركز الـ11.

«مانويل» بطل الرباعية

لم تشهد فئة الدراجات الرباعية أي مفاجآت، إذ فاز الأرجنتيني مانويل أندوخار بلقب داكار السعودية 2021، متفوقاً على التشيلي «جيوفاني إنريكو»، الذي حلّ ثانياً بفارق 33 دقيقة، والأمريكي بابلو كوبيتي صاحب المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 3 ساعات عن الصدارة.

«لوبيز» بطل المركبات

أما في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، فتمكن التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو من حسم لقبها لصالحه، متفوقاً على الأمريكي أوستن جونز صاحب المركز الثاني، والبولندي آرون دومزالا الذي حل ثالثا في الترتيب العام لهذه الفئة.

روسيا تسيطر على الشاحنات

سيطرت روسيا تماماً على فئة الشاحنات، إذ حسم السائقون الروس المراكز الثلاثة الأولى لصالحهم، بعد أن فاز فريق الروسي ديميتري سوتنيكوف باللقب، بينما أتى فريق أنطون شيبالوف ثانياً، وفريق آيرات مارديف ثالثاً.

يذكر أن رالي داكار السعودية 2021 قد امتد لمسافة تصل إلى نحو 7600 كلم، بمشاركة أكثر من 500 متسابق، تنافسوا في 6 فئات هي السيارات والدراجات النارية والدراجات النارية الرباعية والشاحنات والمركبات الصحراوية الخفيفة، إضافة إلى الفئة الجديدة داكار كلاسيك، كما تضمن الرالي المرور بـ12 مرحلة بكل من (جدة وبيشة ووادي الدواسر والرياض والقيصومة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع).