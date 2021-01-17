مونديال اليد: مصر تبلغ الدور الثاني وخسارة ثانية للمغرب

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القاهرة: اكتسح منتخب مصر نظيره المقدوني الشمالي 38-19 السبت ليضمن تأهله الى الدور الثاني لبطولة العالم بكرة اليد المقامة في مصر، فيما تعرّض المنتخب المغربي لخسارته الثانية وكانت أمام البرتغال 20-33.

ويتأهل الى الدور الثاني بطل ووصيف وثالث كل مجموعة وتنقل هذه المنتخبات معها نقاطها الى هذا الدور الذي توزع فيه المنتخبات ال24 المتأهلة الى اربع مجموعات من ستة فرق.

سيطر "الفراعنة" على مجريات الشوط الأول، حيث تألق كافة لاعبيه، ليحسموه بنتيجة كبيرة 20-6، قبل أن يواصل المنتخب المستضيف للبطولة سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني، ويحسم اللقاء بفارق 19 هدف.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة بأربع نقاط من انتصارين متتاليين، حيث حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على منتخب تشيلي 35-29. ويلعب لاحقا ضمن المجموعة نفسها السويد ضد تشيلي.

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره السويدي في الجولة الختامية الإثنين.

وحصد حسن قداح لاعب المنتخب المصري لقب رجل المباراة بتسجيله ستة أهداف في المباراة.

وقال قداح بعد المباراة "تطبيق خطة المدير الفني وتعليماته سر الفوز في لقاء اليوم. التقدم القوي في الشوط الأول ساهم في السيطرة على اللقاء بالشوط الثاني. علينا التركيز في المباراة المقبلة أمام السويد وعدم الإفراط في سعادة الفوز".

بدوره قال روبرتو غارسيا باروندو مدرب منتخب مصر "أنا سعيد جدا بالفوز بفارق كبير من الأهداف. كل اللاعبين أدوا دورهم وسنبدأ التجهيز للقاء السويد من اليوم" مؤكدا "بالنسبة لاستبعاد إسلام حسن، فلدي 24 لاعبا ومن حقي الاستعانة بهم في أي وقت".

وحرص دانيلو بريستوفاك المدير الفني لمنتخب مقدونيا الشمالية على تهنئة منتخب مصر بالفوز مشيرا إلى أن لاعبيه لم يدخلوا في أجواء اللقاء، وقال "نلعب في مجموعة صعبة، في ظل قوة منتخبي مصر والسويد اللذين أراهما من أقوى فرق البطولة".

خسارة ثانية للمغرب

ومني المنتخب المغربي بخسارته الثانية تواليا، بسقوطه امام البرتغال 20-33 في منافسات المجموعة السادسة.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل 12-12 وسط أداء متوازن من الجانبين، تراجع اداء المغرب في الشوط الثاني لتتفوق البرتغال التي أنهت المباراة لصالحها.

وحصد منتخب البرتغال نقطتين جديدتين تصدر بهما ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط ويحجز مقعده في الدور الثاني، بينما ظل رصيد المغرب بدون نقاط.

وحصد بدرو بورتيلا جائزة افضل لاعب في المباراة بتسجيله تسعة أهداف.

وتقام لاحقا مباراة الجزائر وأيسلندا.

ويختتم لقاءات الدور الأول لهذه المجموعة الإثنين حيث تلعب البرتغال مع الجزائر وأيسلندا أمام المغرب.

وحسم منتخب بيلاروس بدوره تأهله إلى الدور الثاني بتغلبه على نظيره الكوري الجنوبي 32-24 في منافسات المجموعة الثامنة.

كان اللقاء متكافئا في الربع ساعة الأول قبل أن ينجح منتخب بيلاروس في حسم الشوط 15-9.

وفي الشوط الثاني حسمت خبرة بيلاروس المباراة امام نظيره الذي يشارك بفريق الشباب ضمن استعداداته للتحضير من أجل أولمبياد طوكيو.

بينما خسر المنتخب الآسيوي مباراته الأولى امام سلوفينيا 29-51 ليبقى بلا نقاط.

وحصد ميكيتا فيالوباو لاعب منتخب بيلاروس جائزة لاعب المباراة بعد الأداء الرائع الذي قدمه بتسجيله ثمانية أهداف من 12 محاولة.

فرنسا تواصل تألقها

وواصل المنتخب الفرنسي تألقه بالفوز على نظيره النمسوي 35-28 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الديوك 17-13، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وحصد فانسان جيرار حارس مرمى المنتخب الفرنسي جائزة لاعب المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء وتصديه للعديد من الكرات على مرماه.

ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة بأربع نقاط وينضم إلى الفرق التي ضمنت تأهلها إلى الدور الثاني، فيما ظل منتخب النمسا بدون رصيد.

ويلعب لاحقا منتخب النروج وصيف النسخة السابقة من المونديال مع سويسرا.

ويلتقي الاثنين المنتخب الفرنسي في الجولة الأخيرة من الدور الأول مع نظيره السويسري، فيما يلعب منتخب النمسا مع نظيره السويسري.

وحقق منتخب الاتحاد الروسي مفاجأة بالفوز 31-25 على سلوفينيا رابع أوروبا في البطولة القارية والمرشح لصدارة المجموعة.

ورفع منتخب الاتحاد الروسي رصيده إلى 3 نقاط بالتساوي مع بيلاروس المتفوقة بفارق الأهداف، بينما حلت سلوفينيا في المركز الثالث بنقطتين وكوريا الجنوبية في أخر الترتيب بلا نقاط.

وتختتم منافسات الدور الأول الإثنين بمواجهة كوريا الجنوبية مع الاتحاد الروسي، بينما تلعب بيلاروس ضد سلوفينيا.