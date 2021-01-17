نشرة السبت.. مصر إلى الدور الرئيسي بمونديال اليد.. وسانت ايتيان يعتذر لإدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 16 يناير 2021.

مونديال اليد.. أيسلندا تكتسح الجزائر.. والنرويج تستعيد توازنها

"عليه أن يقدر ظروفنا".. رسالة من الزمالك لفرجاني ساسي

مونديال اليد.. السويد تنتزع الصدارة من مصر

دجلة يتقدم باحتجاج رسمي بسبب لاعب الطلائع

أول تعليق من الزمالك على اعتذار سانت إيتيان

حسن قداح أفضل لاعب في مباراة مقدونيا بمونديال اليد

سانت ايتيان يعتذر لإدارة الزمالك في بيان رسمي

منتخب مصر يتأهل إلى الدور الرئيسي بمونديال اليد بعد هزيمة مقدونيا

رسميًا.. مصطفى فتحي ينضم إلى صفوف سموحة

الأهلي يعلن سلبية مسحة الفريق وموعد عودة أجايي

قائمة الأهلي للبنك الأهلي.. عودة السولية واستبعاد محسن