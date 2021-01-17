سمير يتحدث عن تجربته مع الزمالك.. وامكانية الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتقد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، الطريقة التي رحل بها عن الزمالك قبل سنوات، مشيرا إلى أنه لم يحصل على فرصة كاملة مع الفريق الأبيض.

وقال سمير في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" لم احصل على فرصة وتعرضت لبعض الظلم في الزمالك".

وأضاف:" كنت حزين على الطريقة التي رحلت بها عن الزمالك ولا يوجد سبب واضح لرحيلي عن النادي حتى الآن".

وأوضح، أن الطريقة التي رحل بها عن الزمالك لم تكن جيدة ولم يسمع كلمة شكرا من أحد بعد مغادرة القلعة البيضاء.

وأشار إلى أنه دائما ما يتعرض للنقد من بعض الجماهير البيضاء بسبب ما يقدمه أمام فريقه السابق.

وتابع لاعب طلائع الجيش:"لم أقم بإضاعة كأس العالم على الزمالك والأولوية للنادي الذي العب له".

وأتم تصريحاته:" خطوة الأهلي هتبقى احسن لو تمت في المستقبل وبالتأكيد سأستفاد منها كثيرا بعد تجربتي التي لم تكن موفقة مع الزمالك".