أسوان لمصراوي: لم نتلق ردًا على طلبنا لنقل لقاء الزمالك.. وننتظره خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، أن فريقه تقدم بطلب إلى اتحاد الكرة المصري لنقل مباراة فريقه أمام الزمالك لملعب بتروسبورت.

وأشار سليمان في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الطلب الذي تقدم به ناديه لم يتم الرد عليه حتى الآن، لافتًا إلى احتمالية وصوله خلال الساعات المقبلة.

وقال رئيس أسوان: "تقدمنا بطلب لنقل مباراتنا أمام الزمالك لملعب بتروسبورت، ومن المقرر أن يصلنا الرد خلال ساعات على مدار اليوم الأحد".

ومن المقرر أن يلتقي أسوان والزمالك وجهًا لوجه يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة التاسعة من دوري We المصري.

الجدير بالذكر أن أسوان يعد الفريق المستضيف لمواجهته ضد الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري، والتي كان مقررًا إقامتها على ملعبه في أقصى صعيد مصر.