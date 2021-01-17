مونديال اليد.. أيسلندا تكتسح الجزائر.. والنرويج تستعيد توازنها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

استعاد المنتخب الأيسلندي لكرة اليد اتزانه في بطولة العالم الـ27 وحقق فوزا كبيرا 39-24 على نظيره الجزائري اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة ، التي تستضيفها مصر حاليا.

وعزز المنتخب الأيسلندي فرصه في التأهل للدور الثاني بالفوز في مباراة اليوم وتعويض سقوطه المفاجئ أمام البرتغال في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

وبهذا يشتعل الصراع في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة بين منتخبات أيسلندا والجزائر والمغرب على بطاقتي التأهل الثانية والثالثة من هذه المجموعة إلى الدور الرئيسي بعدما حجز المنتخب البرتغالي بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة.

وأنهى المنتخب الأيسلندي الشوط الأول في مباراة اليوم لصالحه بنتيجة كبيرة 22-10، ليحسم المباراة بشكل كبير في شوطها الأول قبل أن يواصل استغلال فارق الخبرة لاستكمال انتصاره في الشوط الثاني رغم تحسن مستوى المنتخب الجزائري في الشوط الثاني بعد معالجة بعض الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الفريق في الشوط الأول.

وستختتم مباريات هذه المجموعة، بمواجهة بين البرتغال الذي تأهل للدور الرئيسي مع الجزائر، بينما تلتقي أيسلندا مع المغرب في إطار مباريات الجولة الثالثة من هذا الدور.

وفي مباراة أخرى، استعاد المنتخب النرويجي لكرة اليد اتزانه في بطولة العالم الـ27 وحقق فوزا ثمينا 31-25 على نظيره السويسري اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة ، التي تستضيفها مصر حاليا.

وعزز المنتخب النرويجي فرصه في التأهل للدور الثاني بالفوز في مباراة اليوم بعد هزيمته أمام فرنسا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

وبهذا يشتعل الصراع في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة بين منتخبات النرويج وسويسرا ، ولكل منهما نقطتان ، والنمسا على بطاقتي التأهل الثانية والثالثة من هذه المجموعة إلى الدور الرئيسي بعدما حجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة.

وأنهى المنتخب النرويجي الشوط الأول في مباراة اليوم لصالحه 17-13 ثم واصل الفريق تقدمه في الشوط الثاني ليحقق الفوز على نظيره السويسري الذي شارك في هذه النسخة قبل بدايتها بساعات بعد انسحاب المنتخب الأمريكي لوجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه ، ولكن المنتخب السويسري استهل مسيرته في البطولة بالفوز على النمسا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

وستختتم مباريات هذه المجموعة، بمواجهة فرنسا وسويسرا، بينما تلتقي النرويج مع النمسا، وتقام هذه المواجهات على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل من هذه المجموعة إلى الدور الرئيسي بمونديال اليد.