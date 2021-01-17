"عليه أن يقدر ظروفنا".. رسالة من الزمالك لفرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة التي ستدير النادي ستعقد جلسة يوم الأحد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي من أجل إقناعه بتجديد عقده مع الفريق الأبيض.

وقال متحدث الزمالك في تصريحات عبر شاشة النادي الرسمية، مساء السبت :"اجتماع الأحد مع فرجاني ساسي لتقديم عرض جديد له، وعليه أن يقدر ظروف النادي، ونتمنى استمراره".

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزماك بنهاية الموسم الحالي، مما يحق للاعب الرحيل لأي نادي في الصيف المقبل وسيكون انتقاله مجانًا.

ويسعى نادي الزمالك إلى تجديد عقد ساسي والذي يٌعد أحد أبرز لاعبي الفريق منذ انتقاله من صفوف النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية قبل موسمين.

واستطاع ساسي مع الزمالك أن يحقق لقب الكونفدرالية وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.