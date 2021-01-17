مونديال اليد.. السويد تنتزع الصدارة من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شق المنتخب السويدي لكرة اليد طريقه بجدارة إلى الدور الثاني (الدور الرئيسي) في بطولة العالم الـ27 بفوزه الكبير 41 / 26 على نظيره التشيلي اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول من البطولة التي تستضيفها مصر حاليا.

وحقق المنتخب السويدي ، الفائز بلقب البطولة أربع مرات سابقة ، الفوز الثاني له في المجموعة ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق هدفين على نظيره المصري الذي حجز مقعده في الدور الرئيسي للبطولة في وقت سابق اليوم بالفوز على منتخب مقدونيا الشمالية 38 / 19 .

وحجز المنتخب السويدي بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة إلى الدور الثاني فيما سيدور الصراع على البطاقة الثالثة بين منتخبي مقدونيا الشمالية وتشيلي اللذين يلتقيان في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة ليتأهل الفائز منهما إلى الدور الثاني.

وفي المقابل ، ستكون المباراة بين منتخبي مصر والسويد في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة مواجهة على صدارة المجموعة بعد تأهل المنتخبين رسميا للدور الرئيسي.

ويتصدر المنتخب السويدي المجموعة حاليا بفارق الأهداف فقط أمام نظيره المصري ما يعني أن التعادل يكفيه في مواجهة الفراعنة لضمان صدارة المجموعة.

وأنهى المنتخب السويدي الشوط الأول لصالحه 20 / 16 ليمهد الطريق نحو الفوز الكبير في المباراة.