دجلة يتقدم باحتجاج رسمي بسبب لاعب الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حازم خيرت، مدير شركة الكرة بنادي وادي دجلة، إلى اتحاد الكرة بسبب مشاركة محمد ناصف لاعب طلائع الجيش في مواجهة الفريقين التي انتهت بفوز الفريق العسكري (1-0) بمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الماضي.

وقال حازم خيرت، في تصريحات هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار"، مساء السبت: "نطالب بعدم مشروعية مشاركة محمد ناصف أمامنا بعدما تأكدنا من حصول اللاعب على ثلاثة إنذارات في مباريات الجونة، المقاصة والزمالك".

وأضاف: "استندنا على شروط المسابقة التي أرسلها لنا اتحاد الكرة قبل انطلاق النسخة الحالية للدوري 2020/2021 في شهر أكتوبر، حيث تنص اللائحة على عدم احتساب الإنذارات التي تم إشهارها في كأس مصر للموسم الماضي 2019/2020".

وأتم مدير شركة الكرة بدجلة قائلا: "تقدمنا باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت ودفعنا 10 آلاف جنيه رسوم الاحتجاج، واتحاد الكرة تقبّل الاحتجاج وسيتم النظر فيه وسننتظر القرار، ولدينا أمل في احتساب الثلاث نقاط لنا".