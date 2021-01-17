بعد ارتباط زيزو.. هل ينتقل ساسي وبنشرقي للعين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح عصام سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تحدث مع ماجد العويس عضو شركة نادي العين الإماراتي بشأن اللاعب أحمد سيد "زيزو".

وأضاف متحدث الزمالك في تصريحات عبر شاشة النادي الرسمية، اليوم السبت :"ماجد العويس أكد لي أن زيزو كان بين لاعبين مرشحين للانتقال للعين".

وتابع :"فرصة زيزو إلى نادي العين تضاءلت بعد انضمام اللاعب الياباني شويا ناكاجيما من بورتو البرتغالي".

وكشف عصام سالم خلال تصريحاته :"بالفعل نادي العين تقدم بعرض رسمي لضم زيزو، لكن النادي الإماراتي لم يتقدم بعرض رسمي لشراء فرجاني ساسي أو أشرف بنشرقي".

وشهدت الفترة الماضية ارتباط اسم "زيزو" بالانتقال لصفوف العين الإماراتي، إلا أن إدارة الزمالك أغلقت الباب حول رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.