أول تعليق من الزمالك على اعتذار سانت إيتيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، أن النادي لا يعترف باعتذار نادي سانت إيتيان الفرنسي بعد ما وصفه بسوء التفاهم عقب تصريحات رئيس النادي رولان رومييه.

وقال السمري، في تصريحات هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت: "اعتذار سانت إيتيان لم يصلنا على البريد الإلكتروني الرسمي للنادي".

وأضاف: "إدارة الزمالك لا تعترف بأي شيء ما لم يأت من خلال القنوات الرسمية وهي البريد الإلكتروني، خاصةً أنه تلاحظ عدم وجود أي توقيع على الورقة المتداولة باللغة الإنجليزية".

وأوضح: "اللجنة المؤقتة وافقت على رحيل مصطفى محمد لأنها تجربة احتراف في أوروبا، ونحن نسير مع سياسة الدولة ونعطي له فرصة حتى يكون هناك محمد صلاح جديد في الملاعب".

وأكد حسين السمري في تصريحاته لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "ننتظر وصول الاعتذار من رئيس نادي سانت إيتيان نفسه لتوضيح ما كان يقصد من تصريحاته ويؤكد أنه أساء التقدير"

وأتم عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك قائلا: "في حالة وجود اعتذار رسمي من سانت إيتيان واقتنع به مجلس إدارة الزمالك سيجعل الأمور أكثر مرونة مع النادي الفرنسي بشأن مصطفى محمد".