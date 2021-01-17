أسدل الستار مساء اليوم السبت 16 يناير 2021 على منافسات الجولة 12 فى الدوري السوري الممتاز موسم 2020-21، والتي اقيمت كلها فى نفس التوقيت.

تعثر اليوم المتصدر فريق الكرامة، بعدما سقط فى فخ التعادل أمام ضيفه الجبلة بدون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وحقق فريق الجيش فوزاً ثميناً على ضيفه الحرجلة بنتيجة 2-1، ووصل الى النقطة 27 ليتقاسم المركز الثاني مع فريق تشرين الذي تعادل امام مضيفه الطليعة 1-1.

وتعرض فريق حطين لهزيمة مفاجئة على ملعبه امام الشرطة بهدف نظيف، ليبقي فى المركز الرابع برصيد 23 نقطة بفارق نقطيتن فقط عن الوحدة صاحب المركز الخامس بعد تعادله اليوم امام مضيفه الاتحاد.

ومن المقرر ان تقام مباريات الجولة الثالثة عشر فى الدوري السوري يوم الجمعة الموافق 22 يناير 2021.

والتالي ترتيب الدوري السوري بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 12

1- الكرامة 28 نقطة

2- تشرين 27 نقطة

3- الجيش 27 نقطة

4- حطين 23 نقطة

5- الوحدة 21 نقطة

6- الطليعة 18 نقطة

7- جبلة 18 نقطة

8- الوثبة 16 نقطة

9- الاتحاد 13 نقطة

10- الشرطة 11 نقطة

11- حرجلة 9 نقاط

12- الساحل 6 نقاط

13- الحرية 5 نقاط

14- الفتوة 3 نقاط

اقرأ ايضا