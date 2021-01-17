الدوري الجزائري | مدرب الاتحاد مُعجب بحالة التطور التي يعيشها فريقه

أشاد الفرنسي تيري فروجيه، المدير الفني لنادي اتحاد الجزائر بفوز فريقه على ضيفه سريع غليزان 3 / 1 اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الجزائري.

والفوز هو الثالث على التوالي لاتحاد الجزائر الذي ارتقى للمركز الحادي عشر بـ11 نقطة بعدما سجل نتائج سلبية في الجولات الخمس الأولى.

وقال فروجيه، في تصريح للموقع الرسمي لاتحاد الجزائر :” هو فوز إيجابي جدًا. المباراة كانت صعبة وكنا نعلم أن المنافس سيخلق لنا صعوبات. مواصلة الانتصارات مهم ويعني أن اللاعبين صححوا اخطائهم، كما يؤكد على أننا في تطور. التطور في كرة القدم مهم جدًا”.

من جهته قال اللاعب طاهر بن خليفة، إن الفوز على سريع غليزان لم يكن سهلًا، موضحًا أن الفريق كان يستهدف مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي سجلها في الفترة الأخيرة.

وأضاف :”حققنا الأهم بكسب النقاط الثلاث، نتمنى أن نواصل على هذا المنوال حتى نعيد اتحاد الجزائر للمكانة التي يستحقها”.

أما المدير الرياضي عنتر يحيى، فأشار إلى السعادة التي تغمر الجميع بالفوز الثالث على التوالي، لكنه أكد أن الفريق لم يصل بعد إلى النسق المطلوب رغم أنه يكسب المزيد من الثقة في كل جولة.

ولفت يحيى، قائد المنتخب الجزائري السابق، أنه تحدث مع المدرب واللاعبين وذكرهم بأن المشوار لا زال طويلًا، وأنه يتعين على الجميع مواصلة العمل.