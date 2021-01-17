الدوري الجزائري | رئيس المولودية يوضح أسباب الفوز على وفاق سطيف

حدد عبد الناصر ألماس، رئيس نادي مولودية الجزائر أسباب فوز فريقه على ضيفه وفاق سطيف المتصدر 1 / صفر اليوم السبت، في قمة مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الجزائري، داعيًا إلى التحلي بالتواضع على اعتبار أن الموسم لا زال في بدايته.

وقلص مولودية الجزائر الفارق الذي يفصله عن وفاق سطيف إلى نقطتين، علما بأنه يملك مباراة مؤجلة سيلعبها أمام مضيفه شبيبة الساورة مطلع الشهر المقبل.

وقال ألماس في تصريحات للإذاعة الجزائرية بعد المباراة :”المباراة كانت صعبة لأنهما جمعت ناديين كبيرين. الفريق الذي نجح في تسييرها هو الذي فاز بالنقاط الثلاث. أهنئ فريقنا على هذا الانتصار وأتمنى حظًا أوفر لوفاق سطيف في قادم المباريات”.

وأشار ألماس، إلى العوامل الرئيسة التي مكنت مولودية الجزائر من الفوز بهذه المواجهة التي ستكون نقاطها مهمة في نهاية الموسم، حيث أبرز خطاب المدير الفني نبيل نغيز، بين شوطي المباراة الذي حفز اللاعبين، اضافة إلى تحليهم بالهدوء والرزانة في التعامل مع مجرياتها.

واختتم تصريحاته قائلًا :”نملك فريقا قويا هذا الموسم، ومردوده في تصاعد من مباراة لأخرى. سنحاول تقليص الفارق الذي يفصلنا عن وفاق سطيف. المشوار لا زال طويلًا، علينا أن نتحلى بالتواضع ونضع الأرجل على الأرض”.

يشار إلى أن مولودية الجزائر بلغ دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسيواجه الزمالك المصري يوم 12 أو 13 فبراير المقبل في مستهل مشواره بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضًا الترجي الرياضي التونسي وتونجيت السنغالي.