الدوري الجزائري | مدرب مولودية وهران المؤقت يؤكد جاهزيته الدائمة!

أبدى عمر بلعطوي، المدرب المؤقت لنادي مولودية وهران الجزائري، قدرته على قيادة الفريق في الفترة المقبلة في حال إذا ما حظي بثقة الرئيس طيب محياوي.

وتولى بلعطوي، تدريب مولودية وهران بشكل مؤقت بعد فسخ عقد المدرب الفرنسي بيرنارد كازوني، بالتراضي الأربعاء الماضي.

وقال بلعطوي، للإذاعة الجزائرية بعد تعادل مولودية وهران مع مضيفه شباب بلوزداد حامل اللقب 1/1 اليوم السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري :”أنا مدرب مُحترف وتحملت مسؤوليتي في أكثر من مرة ومع مولودية وهران بالذات، إذا وضعوا الثقة في شخصي واحتاجوني فأنا موجود”.

وأضاف :” سأجتمع مع الرئيس (الطيب محياوي) غدا الأحد وأعتقد أننا سنفصل في هذا الموضوع”.

ولم يعارض محياوي، تعيين بلعطوي، مدربًا دائمًا، لكنه أوضح أن القرار الأخير يعود لبلعطوي نفسه الذي يتعين عليه أن يؤمن بقدرته على تولي هذه المهمة.

من جهة أخرى، أكد بلعطوي، أن فريقه لم يؤمن بحظوظه في المباراة التي تعادل فيها 1/1 مع مضيفه شباب بلوزداد الذي لعب بــ10 لاعبين منذ الدقيقة .58

وأردف :”التعادل أمام شباب بلوزداد بالدوري الجزائري على أرضه يبقى نتيجة إيجابية، عرفنا تسيير أطوار المباراة رغم أن استعداداتنا لها كانت متذبذبة (بسبب إضراب اللاعبين). ربما طريقتي في التواصل مع اللاعبين غيرت الكثير من الأمور نحو الأفضل”.

ودعا بلعطوي، إلى التحلي بالتواضع معتبرًا أن الأصعب هو المباراة القادمة التي تنتظر الفريق.