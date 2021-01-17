الدوري الانجليزي | سام آلارديس يحقق أول فوز مع وست بروميتش

حقق المدرب سام آلاردايس فوزه الأول مع وست بروميتش ألبيون، بعدما قلب تأخره في الشوط الثاني 1-2 إلى فوز على مضيفه ولفرهامبتون واندررز، السبت في المرحلة 19 من الدوري الإنجليزي.

وكان آلارديس (66 عامًا)، مدرب منتخب إنجلترا لفترة وجيزة في 2016، اخفق في تحقيق أي فوز في خمس مباريات منذ تعيينه بديلًا للكرواتي المقال من منصبه سلافن بيليتش.

وسجل الفائز ركلتي جزاء عبر البرازيلي ماتيوس بيريرا (8 و56) وأضاف النيجيري سيمي أجايي الثالث (52)، فيما سجل للخاسر المهاجم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا (38) والعاجي ويلي بولي (43).

وبرغم فوزه، بقي وست بروميتش وصيفًا لمتذيل الترتيب شيفيلد يونايتد، وبفارق نقطة عن فولهام الثامن عشر والذي لعب مباراتين أقل.

وكانت المرة الأولى يلتقي الفريقان منذ 2012 عندما خرج وست بروميتش فائزًا 5-1 على الملعب ذاته.

وضرب فيروس كورونا المستجد وست بروميتش هذا الاسبوع، فغاب حارسه سام جونستون وجناحه مات فيليبس لاصابتهما بالفيروس.

في المقابل، تابع ولفرهامبتون الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو معاناته بعد إصابة قوية تعرض لها مهاجمه المكسيكي راوؤل خيمينيز برأسه في نوفمبر، فلم يفز سوى مرة يتيمة في ثماني مباريات في الدوري.

ووضع برايتون حدًا لسلسلة من تسع مباريات من دون فوز اثر تغلبه على مضيفه ليدز يونايتد بهدف وحيد سجله الفرنسي نيل موباي بعد مرور 17 دقيقة.

وبات برايتون يبتعد بفارق 5 نقاط عن منطقة الخطر.

وتغلب وست هام على ضيفه بيرنلي بهدف سجله قلب هجومه مايكل أنتونيو إثر تمريرة عرضية من الارجنتيني بابلو فورنالز في الدقيقة 9.

والهدف هو الأول لأنتونيو منذ أكتوبر الماضي علما بأنه غاب حوالي الشهر عن الملاعب بداعي الإصابة.

ويلتقي لاحقًا فولهام مع جاره تشيلسي وليستر سيتي مع ساوثامبتون، في حين تبرز مواجهة القمة الأحد بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ويلتقي ايضًا شيفيلد يونايتد مع توتنهام ومانشستر سيتي مع كريستال بالاس، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء آرسنال مع نيوكاسل.