انطلق اليوم السبت 16-1-2021، منافسات الجولة 14 فى الدوري العراقي الممتاز، والتي تُقام على مدار يومين، وتختتم يوم غد الاحد 17-1-2021.

وشهدت أبرز مباريات اليوم فى الدوري العراقي فوز فريق النفط خارجع ملعبه على فريق الميناء بهدف نظيف، ويدين للفوز للاعبه “بيار أبو بكر” الذي سجل هدف المباراة الوحيد، ورفع النفط رصيده الى النقطة 20 فى المركز السابع.

وعلى ملعب زاخو الدولي، سقط فريق زاخو بنتيجة التعادل 1-1 أمام ضيفه القاسم، ليُضيع فرصة التقدم فى جدول الترتيب مؤقتا قبل انتهاء الجولة يوم غد.

وزاد فريق السماوة من جراح ضيفه فريق الصناعات الكهربائية عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين، ليتذيل جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

وتُستكمل يوم غد الاحد 17-1-2021 باقي مباريات الجولة ال14 ولعل أبرزها لقاء صاحب الصدارة نفط الوسط عندما يستقبل الزوراء على ملعب النجف الأولمبي.

ويحل فريق أربيل ضيفاً ثقيلاً على فريق القوة الجوية (الوصيف) فى مباراة حيث سيسعي الفريقان للتحقيق الفوز.

وتختتم منافسات الجولة بلقاء قوي عندما يحل فريق الشرطة ضيفاً على فريق الطلبة على ملعب الشعب الدولي.

والتالي ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 14

1- نفط الوسط 27 نقطة

2- القوة الجوية 25 نقطة

3- الشرطة 24 نقطة

4- الزوراء 22 نقطة

5- زاخو 22 نقطة

6- نفط ميسان 21 نقطة

7- النفط 20 نقطة

8- النجف 20 نقطة

9- أمانة بغداد 19 نقطة

10- الكهرباء 18 نقطة

11- أربيل 17 نقطة

12- الديوانية 17 نقطة

13- الطلبة 15 نقطة

14- السماوة 15 نقطة

15- الكرخ 14 نقطة

16- نفط البصره 13 نقطة

17- الحدود 12 نقطة

18- القاسم 11 نقطة

19- الميناء 11 نقطة

20- الصناعات الكهربائية 10 نقطة

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