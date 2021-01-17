شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف كواليس ضم مصطفى فتحي لسموحة والتفاصيل المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن مصطفى فتحي لاعب الزمالك، فضل الانضمام لنادي للفريق السكندري رغم امتلاكه إغراءات مالية من أندية كثيرة كانت ترغب في التعاقد معه.

وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إن قيمة انتقال مصطفى فتحي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مليون جنيه فقط.

وتابع أن مصطفى فتحي كان يملك عروض أكثر من قيمة عرض سموحة بـ 40 % زيادة في عقده.

وأضاف أنه يتمنى أن يكون سموحة هو بوابة مصطفى فتحي للعودة إلى المنتخب الوطني.

وأتم أن مصطفى فتحي كان جاهز للمشاركة أمام الإنتاج غدا لكنه لم يجري مسحة طبية الخاصة بالمباراة.