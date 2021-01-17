شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحدد ملعب مباراته مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان، بعد مشاورات مع لجنة الكرة، اختيار ستاد بتروسبورت لإقامة مباراة الجولة التاسعة بالدورى الممتاز بين أسوان والزمالك المقرر إقامتها يوم السبت 23 يناير، نظرا لعدم جاهزية تقنية حكم الفيديو المساعد VAR باستاد أسوان وضيق الوقت المتبقى على موعد المباراة.

وأشار المجلس إلى أن إدارة النادى ستقرر موعد عودة الفريق الأول لأداء مبارياته بأسوان بالتنسيق مع المدير الفنى للفريق عقب أداء مباراة الجولة العاشرة أمام وادى دجلة بالقاهرة.