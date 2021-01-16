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جارسيا: سعيد بأداء فراعنة اليد وأمامنا مواجهة صعبة

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، بالفوز الذي حققه الفراعنة بنتيجة 38-19 على حساب مقدونيا، مساء اليوم السبت في الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر.

وقال باروندو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بستاد القاهرة: «سعيد جدا بالفوز الكبير من الأهداف، الجميع ظهر بصورة رائعة وحققنا فوزا مهما».

وأضاف: «تنتظرنا مواجهة صعبة أمام السويد بعد غدٍ الإثنين في ختام دور المجموعات وسنجهز لهذه المواجهة فورا».

وتابع: «لا شك أنها مواجهة صعبة وسنسعى لتحقيق الفوز للصدارة بعد التأهل للدور الثاني».

وعن استبعاد إسلام حسن، قال باروندو: «هذا حقي تماما، أملك 24 لاعبا ومن حقي الاستعانة بهم في أي وقت».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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