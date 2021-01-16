شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا: سعيد بأداء فراعنة اليد وأمامنا مواجهة صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، بالفوز الذي حققه الفراعنة بنتيجة 38-19 على حساب مقدونيا، مساء اليوم السبت في الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر.

وقال باروندو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بستاد القاهرة: «سعيد جدا بالفوز الكبير من الأهداف، الجميع ظهر بصورة رائعة وحققنا فوزا مهما».

وأضاف: «تنتظرنا مواجهة صعبة أمام السويد بعد غدٍ الإثنين في ختام دور المجموعات وسنجهز لهذه المواجهة فورا».

وتابع: «لا شك أنها مواجهة صعبة وسنسعى لتحقيق الفوز للصدارة بعد التأهل للدور الثاني».

وعن استبعاد إسلام حسن، قال باروندو: «هذا حقي تماما، أملك 24 لاعبا ومن حقي الاستعانة بهم في أي وقت».