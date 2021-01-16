شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مدرب منتخب البرتغال بعد الفوز على المغرب بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر باولو بيريرا مدرب البرتغال عن سعادته بعد فوز فريقه على منتخب المغرب وتأهله للدور الرئيسي في بطولة مصر 2021.

وتغلبت البرتغال على المغرب بنتيجة 33-20 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة المقامة بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال بيريرا في المؤتمر الصحفي للقاء: «بالطبع أنا سعيد بما حققناه اليوم لكن أيضا للمباراة الثانية على التوالي نبدأ اللقاء بشكل سيء لكن نتدارك أخطائنا بعد ذلك ونصحح الأوضاع سريعا».

وأضاف: «الآن فزنا في مباراتين ولدينا مباراة مقبلة هامة أمام الجزائر، والطبع بعد تأهلنا للدور الرئيسي ولدينا حلم كبير مثل أي منتخب وأن نكون ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم».

وأتم: «في الدور المقبل سنواجه منتخبات مثل فرنسا والنرويج وسويسرا وهي مهمة صعبة، لكن سنقدم أفضل ما في وسعنا وسنحاول الفوز دائما بالمباريات، فلقد أظهرنا للجميع قوتنا من خلال أول مباراتين وحققنا الهدف الأول بالتأهل للدور الرئيسي وسنحلم حتى النهاية».

بينما قال بيدرو بورتيلا لاعب البرتغال ورجل اللقاء: «دخلنا المباراة ووضح علينا قلة التركيز ولم ننفذ تعليمات المدرب في محاضرات الفيديو قبل اللقاء، لكن استعدنا تركيزنا وقوتنا في الشوط الثاني وفزنا باللقاء».

وأضاف: «المباراة المقبلة هامة لنا بشكل كبير، وأعتقد أننا دافعنا اليوم بشكل جيد وهو سبب الفوز ولو واصلنا تلك الطريقة سنكون خضما صعبا على جميع المنتخبات وسنظل نحلم حتى النهاية».

بينما قال نور الدين بوحديوي مدرب المغرب: «واجهنا سوء حظ في أول مباراتين فنلعب شوط أول جيد وشوط ثاني سيء ويتغير الأداء مع قوة المنتخب البرتغالي والذي يمتلك بدلاء على أعلى مستوى بينما لم نمتلك ذلك».

وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول لكن قوة البرتغال وبدلائها أجبرتنا على الخسارة، ولم نكن نمتلك البدلاء وضربنا الإرهاق واضطررت لإشراك اللاعبين الشباب لإسكابهم الخبرة في بطولة العالم».

وأتم: «عدنا بعد غياب لبطولة العالم والآن لدينا هدف هو بناء منتخب قوي وجيل قوي، وأعتقد أن أمامنا 3 سنوات من العمل الجاد لنرى منتخب قوي للمغرب».

بينما قل رزوقي رضا لاعب المغرب: «أعتقد أننا لعبنا بشكل مختلف في كل شوط وارتكبنا العديد من الأخطاء كانت كفيلة بالنتيجة التي تحققت وخسارة المباراة».

وأتم: «سنلعب المباراة المقبلة لتطوير المستوى وتحقيق أول فوز في البطولة ثم استكمال مشوارنا في المونديال بالشكل الأفضل الذي يليق بالمغرب».