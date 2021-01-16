شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور في رسالة إلى حسن مصطفى: «أرقص واتمنظر بأولادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الصادر بحقه قرار بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات مع الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، على أحداث بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير.

وقال منصور، في تصريحات خاصة، مبروك لمنتخب مصر الفوز في أول مباراتين بفضل خبرة ولاعبي الزمالك الذين تعاقد معهم وأهداهم هدية لمنتخب مصر.

وأكد أن حسن وليد قداح، لاعب الزمالك، والذي فاز بأفضل لاعب اليوم، هو أحد الصفقات التي أبرمها للزمالك ليفوز اليوم برجل مباراة منتخب مصر أمام مقدونيا.

ووجه منصور، رسالة إلى حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، قائلَا: «أرقص يا حسن يا مصطفي انت واللي معاك.. واتمنظروا بأولاد مرتضى منصور بتاع المخالفات الوهمية».