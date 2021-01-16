شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الزمالك على اعتذار سانت إيتيان: «لن نعترف به» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين السمرى، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، إن اعتذار النادى الفرنسى سانت إيتيان، لابد أن يأتى على إيميل النادى، فالمتداول ورقة أتت من مدير الموظفين في النادى، ويعتذر عما أسيء فهمه، ولكن لن نعترف بهذا الخطاب، إلا بإيميل رسمى من النادى، لا سيما أنه لا يوجد توقيع على النادى.

وأضاف خلال برنامج حديث القاهرة، على قناة «القاهرة والناس»، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، فيما يتعلق بمصطفى محمد، فلم يكن هناك أي نظر في العروض لأى لاعب، ولكن وافقنا على العرض لأنه عرض في نادى أوروبى، لأننا نتمنى أن يكون أكثر من محمد صلاح في الخارج، فإذا قبل مجلس إدارة نادى الزمالك، فربما يكون هناك موافقة على احتراف مصطفى محمد.

وتابع، يحدث عملية تطوير في كورنيش العجوزة، أمام مستشفى الشرطة، وجميعها أمور «واجبة» علينا، بدافع الالتزام بالقانون، فما حدث بخصوص سور نادى الزمالك، فكان هناك جلسة، وتم الاتفاق على عمل سور بإشراف من اللجنة الهندسية في نادى الزمالك، بما يتناسب مع النسق العام لنادى الزمالك.

وعن أزمة النقاز، أكد أنه مازال الموقف غير واضح، وهناك متابعة من مسؤول التعاقدات والقضايا الدولية، ولم نصل لنهاية الأمر، أما عن نادى القرن، فالأمر في المحكمة الرياضية، ويتم دراستها في مجلس الإدارة.