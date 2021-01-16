شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان 47 لاعبًا من التدريب قبل بطولة أستراليا للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجنة المنظمة لبولة استراليا المفتوحة للتنس ضربة موجعة قبل أيام من انطلاقها بعدما تم حرمان 47 لاعبا ولاعبة من خوض تدريبات كرة المضرب لمدة أسبوعين، بعد ثبوت إصابة ركاب على متن رحلتين قادمتين إلى ملبورن بفيروس كورونا المستجد.

وبرغم أن المصابين الثلاثة ليسوا من اللاعبين، إلا أن جميع ركاب الرحلة اعتبروا من المخالطين وفرض عليهم حجر صحي الزامي في غرف فنادقهم لمدة 14 يوما.

وهذا يعني انه يمنع عليهم خوض التمارين في الساعات الخمس المخصصة للفترة الإعدادية لأولى البطولات الأربع الكبرى والتي تم تأجيلها بسبب كورونا لتنطلق في الثامن من فبراير المقبل، وذلك بحسب ما ذكر الاتحاد الاسترالي للعبة.

وتواجد 24 لاعبا ولاعبة على رحلة من لوس انجليس الأمريكية، حيث جاءت نتائج أحد افراد الطاقم ومدرب ايجابية.

وبحسب تقارير صحافية محلية، كانت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا حاملة اللقب السابقة والأمريكية سلون ستيفنز بطلة فلاشينج ميدوز 2017 والياباني كي نيشيكوري من بين ركاب الطائرة.

وجاءت نتيجة احد ركاب الطائرة القادمة من ابوظبي حيث أقيمت التصفيات إيجابية، وضمت على متنها 23 لاعبا من بينهم بطلة فلاشينغ ميدوز 2019 الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو، الالمانية انجليك كيربر بطلة 3 دورات كبرى والروسية المخضرمة سفيتلانا كوزنتسوفا.

وقال منظم الدورة كريج تايلي «نتواصل مع جميع القادمين على الرحلة، وخصوصا مجموعة اللاعبين الذين تغيرت أوضاعهم راهنا، للتأكد من احتياجاتهم وتقييم حالتهم بسرعة».