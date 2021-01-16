شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يستدرج سموحة فى الدورى الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الإنتاج الحربى، عند الثانية والنصف عصر الأحد، نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز، على ملعب السلام، في مباراتهما المؤجلة منذ بداية الشهر، والتى كان مقررًا لها السابع من يناير الجارى، قبل أن يتم تأجيلها بسبب أعياد الميلاد.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء في موقف لا يُحسدون عليه، في المركز الأخير برصيد 4 نقاط فقط، بينما يحتل الضيوف المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط، ويسعى الفريقان لاقتناص النقاط الثلاث، خصوصًا الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، الباحث عن وقف نزيف النقاط، بعد الهزيمة الثقيلة التي مُنِىَ بها بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام الأهلى.

وطالب «مختار» لاعبيه بالقتال، اليوم، في المباراة لاقتناص النقاط الثلاث لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والهروب من قاع الجدول، بينما يُمَنِّى أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، نفسه بتحقيق نتيجة إيجابية، بعد تعادل الأخير 2- 2 مع البنك الأهلى.