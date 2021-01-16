شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواجه يونايتد على عرش البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ليفربول الإنجليزى لقاء مهما ومرتقبا أمام كتية مانشستر يونايتد، الأحد، عند الساعة السادسة والنصف، ضمن أحد الديربيات الكلاسيكية في كرة القدم الإنجليزية، والذى يقام على أرض ملعب أنفليد معقل الريدز.

تعتبر المباراة الأكثر اشتعالا بين الطرفين منذ سنوات، حيث خطف مانشستر يونايتد الصدارة الجولة الماضية بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف، ليفربول، ما يجعل كتيبة كلوب ستحارب لاسترداد موقعها مرة أخرى، وتربعها على عرش البريميرليج.

الشياطين الحمر في أفضل أحوالهم بالآونة الأخيرة بعد الفوز في آخر ثلاث مباريات بالبريميرليج على خصوم أقوياء في مقدمتهم أستون فيلا وكذلك وولفرهامبتون.

ويخوض يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، اللقاء بطريقة لعب، 4-3-3، وتشكيل مكون من، أليسون بيكر، ودفاعا، أندى روبرتسون- جويل ماتيب- فابينهو- ألكسندر أرنولد، ووسطا، جورجينيو فاينالدوم- جوردان هندرسون- كيرتس جونز، وهجوما، ساديو مانى- روبيرتو فيرمينو- محمد صلاح.

وفى المقابل يخوض المان يونايتد بقيادة سولسكاير، اللقاء بطريقة لعب 4-3-3، دافيد دى خيا، ودفاعا، لوك شاو- هارى ماجواير- إيريك بايلى- آرون بيساكا، ووسطا، بول بوجبا- سكوت ماكتوميناى- برونو فيرنانديش، وهجوما، ماركوس راشفورد- إدينسون كافانى- أنتونى مارسيال.

من ناحية أخرى، اعترف محمد صلاح نجم ليفربول أن الإصابات أثرت على فريقه خلال الموسم الجارى، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم يجب عليهم التركيز على العناصر المتاحة إذا ما أرادوا التتويج ببطولات خلال الموسم الجارى. ويعانى ليفربول من إصابة لاعبيه لفترات طويلة مثل فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وديوجو جوتا.

وتحدث صلاح عبر شبكة «بى إن سبورتس» قائلا: «بالطبع الإصابات أثرت علينا ففى الدفاع اضطررنا لإعادة فابينيو للعب كقلب دفاع». واستدرك «لكن علينا التعامل مع الوضع ومحاولة الفوز في كل مباراة للتتويج بالدورى، لأننا إن ركزنا على الإصابات لن نفوز بأى شىء».

واصل: «نحتاج ألا نستقبل أهدافا ونسجل نحن الأهداف للفوز، واللاعب في الهجوم لو شعر أن الدفاع في حالة جيدة فهذا يجعله يلعب بشكل أفضل ويشعر بالراحة ولا يبذل مجهودا دفاعيا كبيرا ولكن علينا القتال».