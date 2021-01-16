شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتأهب للانفراد بصدارة الدوري على حساب «البنك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثا عن مواصلة الانتصارات، والانفراد بصدارة الدورى الممتاز، يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اختبارًا صعبًا «الأحد»، حينما يواجه نظيره البنك الأهلى الوافد الجديد للدورى الممتاز، وذلك في تمام الساعة الخامسة على أرض ملعب استاد حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.

تكمن صعوبة المباراة في امتلاك البنك الأهلى لعناصر متميزة وخبرة، لديها الرغبة والطموح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، فيما يوازيها أمنية بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى لتخطى مفاجآت البنك الأهلى، ويعتلى المارد الأحمر صدارة الدورى برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن الزمالك، بينما يحتل البنك الأهلى، بقيادة محمد يوسف المدير الفنى، المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

وحرص الجهاز الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التي ظهرت على أداء اللاعبين في مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة والتى حسمها الفريق لصالحه برباعية، ولكن يظل مسلسل إهدار الفرص صداعا في رأس الجهاز الفنى، وعدم استغلال أنصاف الفرص، وهو الشغل الشاغل الذي يسعى موسميانى والجهاز المعاون له في إيجاد حلول سحرية للتخلص منه، ووفقا لتدريبات الأهلى فإن الجهاز الفنى سيعتمد على الهجوم الضاغط من الأطراف والعمق، كما منح تعليمات للاعبين بالتسديد المستمر على مرمى الخصم لفك التكتلات الدفاعية التي من المتوقع أن يلجأ إليها الجهاز الفنى للبنك الأهلى.

واستقر الجهاز الفنى للأهلى على إعادة أكثر من لاعب للتشكيل الأساسى على رأسهم محمد هانى، ومحمد شريف، حيث غاب محمد هانى للإصابة بفيروس كورونا فيما غاب شريف عن التشكيل الأساسى وحل بديلًا في عدة مباريات الفترة الأخيرة، من أجل إتاحة المشاركة لوالتر بواليا، وطالب الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة احترام المنافس وعدم التسرع أمام المرمى والالتزام بالتعليمات طوال أحداث المباراة.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من، محمد الشناوى في حراسة المرمى، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هانى، عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات، كهربا، محمد شريف.

وعلى الجانب الآخر، يأمل محمد يوسف في تحقيق الفوز، أو على الأقل خطف نقطة التعادل من حامل اللقب، وركز الجهاز الفنى للبنك الأهلى على تكثيف الجرعات المعنوية للفريق، وحثهم على الظهور بمستوى طيب أمام الأهلى، ومحاولة تحقيق المفاجأة بالرغم من صعوبة ذلك، وشاهد الجهاز الفنى للفريق مباراة الأهلى الماضية بصحبة اللاعبين ومراجعة التعليمات على كل لاعب، ويعول الجهاز الفنى آمالا كبيرة على عناصر الخبرة في الفريق المتمثلة في أحمد على، وفادى فريد، ومحمد كوفى، موسى دياوارا، وأحمد ياسر، ومحمد بسيونى، كما رصد مجلس إدارة النادى مكافآت إضافية للاعبين بخلاف ما تنص عليه اللائحة لتحفيزهم من أجل الظهور بمستوى طيب.