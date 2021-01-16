شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتزال روني.. تعرف على مصير نجوم جيل مانشستر يونايتد 2008 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتزال النجم الإنجليزى واين روني، نجم مانشستر يونايتد، هو فصل جديد ينتهي من قصة جيل مانشستر يونايتد التاريخي في 2008، الذي توج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي في روسيا.

وكان مانشستر يونايتد قد توج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2008 على حساب تشيلسي، في النهائي الذي جمع بينهما في موسكو، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 1/1.

جيل 2008 انتهى باعتزال مايكل كاريك، الذي انضم للجهاز المعاون لـ مورينيو قبل سولشاير في مانشستر يونايتد، بعد رحيل واين روني عن الفريق.

ولم يتبق من جيل 2008 الآن سوى الثلاثي كريستيانو رونالدو وكارلوس تيفيز ولويس ناني، الذين يمارسون اللعبة حتى الآن.

وبعد اعتزال واين روني هذه لمحة عن جيل 2008 صاحب آخر بطولة دوري أبطال أوروبا لـ مانشستر يونايتد، التقرير التالى يرصد اسماء نجوم مانشستر المعتزلين والمستمرين حتى الآن.

- فان دير سار

الحارس الهولندي الذي تألق وقاد الفريق للفوز بركلات الترجيح، اعتزل كرة القدم مع مانشستر يونايتد في 2011، وأصبح المدير التنفيذي الآن لنادي أياكس الهولندي.

-ريو فرديناند

المدافع الإنجليزي رحل عن مانشستر يونايتد في 2014، ولعب لمدة موسم في نادي كوينز بارك رينجرز، قبل أن يعتزل في 2015، والآن ريو فرديناند يعمل كـ محلل للمباريات، عبر شبكة «BTSports» البريطانية.

- ويس براون

الظهير الأيمن الإنجليزي، رحل عن مانشستر يونايتد في 2011، إلى سندرلاند، قبل الانتقال إلى بلاكبرن روفرز في 2016، واعتزل مع نادي كاريلا بلاسترز الهندي في 2018.

- نيمانيا فيديتش

المدافع الصربي، استمر مع مانشستر يونايتد حتى 2014، قبل أن يرحل إلى إنتر ميلان، لكنه اعتزل والآن يعمل كمحلل في شبكة «سكاي» البريطانية.

- باتريس إيفرا

الظهير الأيسر الفرنسي، رحل عن مانشستر يونايتد في 2014 إلى يوفنتوس، ثم مارسيليا في 2017، واعتزل مع وست هام بعد موسم في 2018، والآن يعمل في شبكة «BTSports» البريطانية، محللًا.

-أوين هارجريفز

لاعب الوسط الإنجليزي، استمر مع مانشستر يونايتد حتى 2012 قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم، وأصبح محللًا في شبكة «سكاي» البريطانية، في 2019.

- مايكل كاريك

لاعب الوسط الإنجليزي، استمر مع مانشستر يونايتد واعتزل في 2018، قبل أن ينضم للجهاز المعاون لـ جوزيه مورينيو، واستمر مع أوليه جونار سولشاير وحتى الآن.

- بول سكولز

اعتزل أسطورة وسط الملعب في مانشستر يونايتد عام 2013، وعمل مساعدًا لـ ريان جيجز في مانشستر يونايتد لفترة قصيرة، قبل أن يتولى منصب المنسق العام لـ نادي سالفورد من 2014 حتى 2016.

سكولز تولى تدريب فريق أولدهام في 2018 لكنه بعد 7 مباريات، عاد إلى سالفورد، ليتولى قيادة الفريق تدريبيًا في هذا الموسم منذ أكتوبر الماضي.

- واين روني

المهاجم الإنجليزي، رحل عن مانشستر يونايتد في 2016، ولعب لـ إيفرتون ثم دي سي يونايتد الأمريكي، قبل أن يعود الموسم الماضي إلى ديربي كاونتي، ويعلن اعتزاله أمس الجمعة.

وأصبح واين روني ضمن الجهاز الفني لفريق ديربي كاونتي وهو لاعبًا، وخاض مع الفريق 5 مباريات من مقاعد البدلاء كـ مدربًا.

- كارلوس تيفيز

المهاجم الأرجنتيني رحل عن مانشستر يونايتد في 2009 إلى مانشستر سيتي، ثم توجه نحو يوفنتوس في 2013 ورحل في 2015 إلى بوكا جونيورز، واستمر مع الفريق حتى 2017، قبل أن يذهب إلى شينجهاي شينهوا، ويعود سريعًأ إلى بوكا جونيورز، ومستمر مع الفريق حتى الآن.

- كريستيانو رونالدو

المهاجم البرتغالي رحل عن مانشستر يونايتد في 2009 إلى ريال مدريد، وفي 2018 وبعد تاريخ كبير مع الملكي، انتقل إلى يوفنتوس، ومازال لاعبًا للبيانكونيري.

- أندرسون أوليفييرا

لاعب الوسط البرازيلي، رحل عن مانشستر يونايتد في 2013 إلى فيورنتينا، ثم إنترناسيونالي البرازيلي، وتمت اعارته إلى كورتيبا، خلال الفترة من 2015 حتى 2017، وفي 2018 انتقل إلى ادانا التركي، واعتزل العام الماضي.

- ريان جيجز

أسطورة ويلز ولاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، استمر مع الشياطين الحمر حتى 2014، وتولى قيادة الفريق في نهاية الموسم خلفًا لـ دافيد مويس، قبل أن يتولى قيادة منتخب بلاده في 2018 وحتى الآن.

- لويس ناني

المهاجم البرتغالي، رحل عن مانشستر يونايتد في 2014، وانتقل للعديد من الأندية، ما بين سبورتنج لشبونة ولاتسيو وفالنسيا وفنربخشة، قبل أن يستقر في أورلاند سيتي الأمريكي منذ 2019 وحتى الآن.