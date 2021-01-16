عودة الروح

** روح الفريق.. طاقة إيجابية.. شيء تحسه في حماسة الأداء وغزارة العطاء.. في تحركات اللاعبين وتبادلهم للمراكز بديناميكية عالية.. في سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.. تستدركها بحضور حالة من التوهج لم تكن حاضرة من قبل.

ومن هذه الوجهة هناك فرق كانت متمتعة بهذه الروح معظم الوقت كالشارقة والجزيرة والنصر، وفرق كانت تعيشها على فترات، ولا تعرف سراً لحضورها أو غيابها مثل العين وبني ياس وكلباء وخورفكان، وأخرى كانت فاقدة لهذه الروح واستعادتها في الجولة الماضية تحديداً، كشباب الأهلي وعجمان، اللذين ظهرا وكأنهما كانا بحاجة لفترة التوقف الماضية حتى يستعيدا هويتهما الغائبة منذ بدء الموسم .

** مع «الفرسان».. على الرغم من أن الفوز تحقق بهدف وحيد، إلا أن النظرة تأخذ عمقها من كون الفوز تحقق على حساب العميد النصراوي، الذي يقدم موسماً من أفضل مواسمه في عصر الاحتراف، ولولا الروح العائدة لشباب الأهلي في هذا التوقيت لفاز العميد بسهولة، والإضافة المحسوسة يمكن استشعارها من عطاء اللاعبين وتفانيهم وتجانسهم، فحالة الوهج ظهرت علامتها جماعياً على الفريق، وفردياً في تألق كارتابيا وادواردو من الأجانب وماجد ناصر والغساني من المواطنين، ما يعني أن المدرب الوطني مهدي علي بدأت تظهر بصمته عملياً على الفريق،وإن لم أكن مخطئاً في تقديري، فهذه الحالة بدأت لتستمر، والفريق سيكون له شأن آخر في الدور الثاني للدوري، والبرهان الأبرز ستكشفه مباراة السوبر المقبلة مع المتصدر الشرقاوي، فبما رأيناه مؤخراً نحن على موعد مع مباراة بطولية من العيار الثقيل يوم الجمعة المقبل.

** أما بالنسبة إلى «البركان» الذي عاد سيرته الأولى في مباراته أمام الفجيرة، وحقق فوزه الأول هذا الموسم بهدفين بتوقيع لاعبيه الجديدين المالي موديبو والبرازيلي جارديل، فالروح العائدة تكفلت بتحقيق الدفعة المعنوية المطلوبة لكي يستعيد «البرتقالي» ثقته التي كانت مضرب الأمثال في الموسمين الماضيين، وأزكّي من جانبي جداً المعنى الذي عبر به المدرب المصري أيمن الرمادي عن فريقه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حين قال إن «عجمان وجد ضالته في اللاعبين الجديدين»، وأضيف أن الأجنبي الذي يحدث الفارق من أول مشاركة، عملة نادرة جداً، وبين أيدينا أمثلة كثيرة على مهاجمين سبقتهم سمعتهم، ولم يفعلوا شيئاً بالمرة، لأن «الكيمياء» البشرية لم تعمل،..والسر سيبقى في الروح التي تفعل دوماً فعل السحر في أي فريق .

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