قطة تقتحم مباراة النرويج وسويسرا في مونديال اليد 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تفاجأ منتخبا سويسرا ونظيره النرويجي بدخول قطة لأرضية صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، خلال لعب لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 .

واقتحمت قطة الصالة المقامة عليها مواجهة النرويج وسويسرا وسط حالة من الدهشة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النرويج وسويسرا بتقدم منتخب النرويج بنتيجة (17-13).

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات النرويج وسويسرا وفرنسا والنمسا.

يذكر أن ، مصر تستضيف النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.