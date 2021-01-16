قناة الزمالك تحسم موقف باتشيكو من صفقات الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك، أن المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو لا يرغب في ضم صفقة جديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف الغندور خلال ظهوره عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"حتى الآن لا يوجد مفاوضات بين الزمالك وأسامة جلال بقوة، صحيح أن اللاعب مهم في المستقبل لكن لا يوجد مفاوضات".

وتابع :"باتشيكو يريد العمل مع المجموعة الحالية دون ضم لاعب جديد خلال الأيام المقبلة".

وشهدت الفترة الماضية ارتباط أسامة جلال بالانتقال لصفوف الزمالك قادمًا من إنبي خاصة بعدما فتح حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي الباب لرحيل اللاعب.

وعن موقف أحمد عيد من عرض الإسماعيلي، أوضح الغندور :"بنسبة 80% أحمد عيد لن يرحل بسبب تمسك باتشيكو باللاعب".

وتلقى أحمد عيد عرضًا من الإسماعيلي للانضمام بين صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأنهى الغندور تصريحاته عن موقف المغربي حميد أحداد، قائلاً :"باتشيكو يريد استمرار أحداد حيث عبّر المدير الفني عن سعادته بقدرة مشاركة أحداد في خط الهجوم".