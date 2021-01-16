البرتغال تقسو على المغرب وتتأهل للدور الرئيسي بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

واصل المنتخب البرتغالي لكرة اليد بدايته القوية في بطولة العالم الـ27 المقامة حاليا بمصر، وانضم لقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (الدور الرئيسي) بالبطولة اثر فوزه الكبير 33-20 على نظيره المغربي اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة.

وقدم المنتخب المغربي بداية جيدة في المباراة ولكن المنتخب البرتغالي أنهى الشوط الأول بالتعادل 12-12 .

وفي الشوط الثاني، أعلن المنتخب البرتغالي عن تفوقه وقدم أداء قويا فاز من خلاله بالمباراة ليكون الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه المفاجئ على أيسلندا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط منفردا بصدارة المجموعة لحين انتهاء مباراة المنتخبين الجزائري والأيسلندي بنفس المجموعة اليوم.

ومني المنتخب المغربي بالهزيمة الثانية على التوالي ليزداد وضعه تعقيدا في المجموعة بعد الهزيمة أمام الجزائر في الجولة الأولى.