روسيا تمنح مصر أفضلية في الدور الثاني لمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

حقق المنتخب الروسي فوزًا مفاجئًا على حساب نظيره السلوفيني بنتيجة 31-25 ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في مصر.

وجاء هذا الفوز ليضمن للمنتخب الروسي التأهل إلى الدور الثاني من البطولة العالمية إلى جانب منتخب بيلاروسيا الذي تفوق على كوريا الجنوبية اليوم، السبت.

ويتربع منتخب بيلاروسيا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بالتساوي مع روسيا، ثم سلوفينيا بنقطتين وأخيرًا كوريا الجنوبية بدون رصيد.

وسيلعب المنتخب الروسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد كوريا الجنوبية، بينما تلتقي سلوفينيا مع بيلاروسيا.

ويحتاج المنتخب السلوفيني لخسارة كوريا الجنوبية في مواجهة روسيا، أو الفوز أو التعادل مع بيلاروسيا للتأهل إلى الدور القادم.

وجاء الفوز الروسي على سلوفينيا بعد التعادل مع بيلاروسيا، ليمنح أفضلية في الدور القادم لمنتخبات المجموعة السابعة التي تضم مصر، السويد، مقدونيا وتشيلي.

وتتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي للمونديال، على أن يكون التأهل بالنقاط التي حصل عليها كل فريق في مبارياته ضد الفرق المتأهلة معه من مجموعته.

وضمن منتخب مصر نقطتين على الأقل في رصيده بالدور القادم بفضل التفوق على مقدونيا وتشيلي، وهو العدد القابل للزيادة في حالة الفوز على السويد.

بينما سيتأهل المنتخب الروسي بثلاث نقاط على أقصى تقدير، وهو ما ينطبق على بيلاروسيا، بينما لن يزيد رصيد سلوفينيا عن نقطتين على أقصى تقدير.