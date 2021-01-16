فرنسا تلحق بركب المتأهلين في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

لحق المنتخب الفرنسي لكرة اليد بركب المتأهلين للدور الثاني (الدور الرئيسي) ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر اثر فوز المنتخب الفرنسي على نظيره النمساوي 35 / 28 اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة.

وحقق المنتخب الفرنسي اليوم انتصاره الثاني على التوالي ليتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط ويحجز بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة فيما أصبح موقف المنتخب النمساوي صعبا للغاية بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وخلال مباراة اليوم ، أنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول لصالحه 17 / 13 ثم واصل الفريق تقدمه في الشوط الثاني ليحقق الفوز الثاني على التوالي.

وكانت الجولة الأولى من مباريات المجموعة شهدت فوز فرنسا الفائزة بلقب البطولة ست مرات سابقة (رقم قياسي) على النرويج وسويسرا على النمسا.