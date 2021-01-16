حسن قداح أفضل لاعب في مباراة مقدونيا بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

حصل وليد حسن قداح الظهير الأيسر لمنتخب مصر على جائز أفضل لاعب في مباراة مقدونيا، التي إنتهت بفوز المنتخب المصري مساء اليوم في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة استاد القاهرة الرياضي بنتيجة 38-19.

وشارك قداح في الشوط الثاني من المباراة، التي تسيدها منتخب مصر منذ بدايتها وحتي النهاية.

وسجل قداح خلال مشاركته 6 أهداف من إجمالى 8 تسديدات بنسبة دقة تصل إلى 75%.

وبعد فوزه اليوم على مقدونيا، تأهل منتخب مصر إلى الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

ويتبقى لمنتخب مصر مواجهة قوية مع السويد في الجولة الثالثة لمباريات الدور الأول بالمونديال.